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Стронгмен Кокляев перед боем с Тарасовым посвятил сопернику стих

13:05
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Российский стронгмен Михаил Кокляев во вторник, 2 февраля на своей странице в Instagram опубликовал новый пост.

42-летний боец посвятил часть стихотворения Максима Горького «Песня о буревестнике» своему следующему сопернику, блогеру Артему Тарасову.

«Безумству храбрых поем мы славу! Безумство храбрых — вот мудрость жизни! О смелый Сокол! В бою с врагами истек ты кровью... Но будет время — и капли крови твоей горячей, как искры, вспыхнут во мраке жизни и много смелых сердец зажгут безумной жаждой свободы, света! Пускай ты умер!.. Но в песне смелых и сильных духом всегда ты будешь живым примером, призывом гордым к свободе, к свету!» — подписал публикацию Кокляев.

Поединок спортсменов состоится 20 февраля в рамках турнира «Короли ринга», в котором принимают участие профессиональные боксеры, представители других спортивных дисциплин и популярные блогеры.

Дополнительная информация:

https://ren.tv/news/x/798624-kokliaev-posviatil-tarasovu-pesniu-o-sokole-istek-ty-kroviu

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