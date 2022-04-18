Волкановски дал прогноз на бой Гэтжи и Оливейры

Чемпион UFC в полулегком весе Александр Волкановски (24-1) считает, что действующий чемпион в легком весе Чарльз Оливейра (22-12) — фаворит в предстоящем поединке с Джастином Гэтжи (23-13).

«Думаю, что Оливейра победит, — сказал австралиец на YouTube-канале MMA Pros Pick. — На самом деле тяжело давать прогноз на этот бой, потому что поединок может пойти по любому сценарию. Наверняка нас ожидает горячая перестрелка. Но мне кажется, что Чарльз более опасный боец. Думаю, что оба будут хорошо попадать, но навыки Чарльза сыграют в этом противостоянии решающую роль».

Оливейра и Гэтжи подерутся 8 мая на UFC 274 в Финиксе, Аризона.

Оливейра идет на серии из 10 побед и защитил титул чемпиона 11 декабря 2021 года на UFC 269, победив Дастина Порье (28-7) сабмишном в третьем раунде. Гэтжи в прошлом бою 7 ноября 2021 года на UFC 268 единогласным решением судей победил Майкла Чендлера (22-7).