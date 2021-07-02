Штырков: «Петя Ян пошел за Персом. Хотел ему объяснить что-то»

Иван Штырков рассказал, чем могла обернуться словесная перепалка Петра Яна и Перса.

«Не могу утверждать, что Петя пошел именно Перса искать, — сказал Штырков «СЭ» после турнира Hardcore MMA. — Я заметил, что Петя пошел в ту сторону, где сидит Перс. Видимо, Петя хотел сказать человеку, чтобы он успокоился. Думаю, что Петя адекватен в своих словах и поступках, но я знаю Петю как мужчину, который отвечает за свои действия и слова. Сказал — сделал. Все знают Петю как человека, который многое сделал для спорта. Поэтому... Не было бы ничего. Тем более Перс хромой. Поражают некоторые люди, которые кидают такие вызовы. Дружище, залечись и потом кидай вызовы».

Персидский Дагестанец бросил вызов Петру Яну прямо из клетки первого турнира Hardcore MMA, в главном событии которого Мариф Пираев победил Никиту Солонина удушающим приемом сзади.