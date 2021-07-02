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Александр Емельяненко рассказал, как проходит тренировочный процесс

18:37
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Российский боец Александр Емельяненко рассказал, как проходит тренировочный процесс.

«Тренировочный процесс идет отлично, нагрузки увеличиваю с каждым днем. Есть еще порох, повоюем», — написал Емельяненко в Instagram.

25 июня рэпер Джиган заявил, что на 4 ноября запланирован его поединок с Емельяненко по правилам бокса. 28 июня Емельяненко сообщил, что приехал на тренировочный сбор в Карачаево-Черкесию.

39-летний Емельяненко провел последний бой в июле 2020 года, проиграв на турнире АСА 107 Магомеду Исмаилову техническим нокаутом в третьем раунде.

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