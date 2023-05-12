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Сегодня, 13:48

Штырков: «Бой на условиях Дацика? Такую грязь в RCC не занесу»

Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
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Российский полутяжеловес Иван Штырков объяснил, почему отказался от боя против Вячеслава Дацика.

«У нас в RCC есть кулачка, бокс, кикбоксинг, ММА. Вот в этих видах спорта есть устоявшиеся правила и регламент проведения поединков. То, к чему склоняют руководители Дацика, те правила, которые они предлагали, — это три по три раунда, бокс в перчатках для ММА, босиком, представляете? Они, по-моему, с Мондрагоном такое делали. Такую грязь я в RCC не занесу никогда», — сказал Штырков перед боем с Романкевичем на RCC 15.

«Почему лига была заинтересована в этом противостоянии? Из-за медийной составляющей, но есть что-то дороже, чем хайп, медиа и деньги. Есть честь, есть философия спорта, поэтому с таким дерьмом в RCC я не зайду».

«По классическим правилам я готов. Я так и сказал, чтобы выбрали нормальные правила. Есть кулачка, пожалуйста. Три по три — и погнали. Есть бокс, более четырех раундов. Погнали! Три по три, по-моему, даже любители так не дерутся сейчас. Есть кикбоксинг, где ноги и руки. ММА, три раунда по пять минут — Let's go. Остальное — г**но, которое не нужно развивать и пропагандировать».

Иван Штырков и Петр Романкевич возглавят турнир RCC 15, который пройдет 13 мая в Екатеринбурге. Соперником Штыркова должен был стать Виктор Немков, но спортсмен получил травму и снялся с боя. На замену рассматривался Вячеслав Дацик.

Вячеслав Дацик
Иван Штырков
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