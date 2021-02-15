Штруве завершил бойцовскую карьеру

Голландский боец MMA Стефан Штруве объявил о завершении карьеры. Он был вынужден принять такое решение из-за проблем со здоровьем: его мучают головокружение, потеря слуха и шум в ушах.

Штруве упомянул, что на прошлой неделе с ним связались представители UFC для боя, но он решил уйти из спорта.

32-летний Штруве долгое время находился в топе ведущих тяжеловесов, а его лучший период в ММА пришелся на 2011-2012 годы, когда он одержал четыре победы подряд, включая бой, в котором он нокаутировал нынешнего чемпиона UFC Стипе Миочича.