РЕН ТВ рассказал о трансляции уникального вечера бокса

20 февраля в 19.00 (мск) в зале «Вегас Сити Холл» пройдет вечер профессионального бокса. Телеканал РЕН ТВ, который является соорганизатором турнира, покажет в прямом эфире бои.

В рамках вечера бокса выступят: блогер Артем Тарасов, бойцы Максим Новоселов и Вячеслав Дацик, а также пауэрлифтеры Михаил Кокляев и Денис Вильданов.

В главном бою вечера встретятся обладатель пояса WBA Gold во втором среднем весе россиянин Федор Чудинов и малавиец Айзек Чилемба.

РЕН ТВ начнет трансляцию в 22.30 и покажет в прямом эфире основные бои.

Ранее РЕН ТВ уже организовывал масштабные шоу в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Первым таким событием стал поединок звезды ММА Александра Емельяненко с пауэрлифтером Михаилом Кокляевым. Трансляция боя собрала у телеэкранов половину мужского населения России в возрасте 25-54 лет, установив эфирный рекорд телеканала (средняя доля телесмотрения 47,8% с рейтингом 7,2).