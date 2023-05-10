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Сегодня, 16:05

Шон О'Мэлли рассказал, сколько он весит во время боя

Давид Хачатрян
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Второй номер рейтинга UFC в легчайшем весе Шон О'Мэлли (16-1) заявил, что за день до боя, после взвешивания, он весит как легковес (72 кг), а во время боя — 70 кг, в то время как лимит легчайшего веса — 61 кг.

«В полулегком и легком весе выступают большие парни, — сказал О'Мэлли в подкасте FLAGRANT. — Круглый год я питаюсь правильно. Если я начну увеличивать вес и есть больше, то легко смогу выступать в легком весе.

Я четко придерживаюсь диеты. Круглый год. В ночь после взвешивания я набираю до 158 фунтов (72 кг), потребляю углеводы и пью много жидкости. Потом я несколько раз иду в туалет и выхожу в октагон в весе 153-154 фунта (70 кг)".

О'Мэлли одержал победу раздельным решением судей (29-28, 29-28, 28-29) над Петром Яном (16-5). Бой состоялся 22 октября 2022-го на UFC 280 в Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты).

Шон О`Мэлли
UFC
ММА
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