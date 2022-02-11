Шнелл отказался от боя с Пересом на турнире UFC 271

Бой Поединок в наилегчайшем весе между американскими бойцами Алексом Пересом и Мэттом Шнеллом вновь сорвался, сообщает журналист Нолан Кинг.

Спортсмены должны были встретиться на турнире UFC 271, но Перес не смог сделать вес перед боем. Шнелл отказался от поединка в таких условиях.

Потенциальный поединок между бойцами срывается уже в четвертой разх.

29-летний Перес последний раз выходил в октагон в ноябре 2020 года на турнире UFC 255, проиграв Дейвесону Фигередо сабмишеном в первом раунде. На его счету 24 победы и шесть поражений.

31-летний Шнелл последний бой провел в мае 2021 года на турнире UFC 262, уступив Роджерио Бонторини единогласным решением судей. В его активе 17 побед и семь поражений.