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Сегодня, 19:32

Малыхин стал чемпионом One FC, победив глухим нокаутом

Евгений Петров
Корреспондент
Анатолий Малыхин.
Фото Instagram

Российский боец ММА Анатолий Малыхин победил белоруса Кирилла Грищенко на турнире One Championship: Bad Blood. Он стал временным чемпионом промоушена в тяжелом весе.

Поединок завершился уже во втором раунде. Малыхин отправил своего соперника в нокаут.

34-летний россиянин провел 10 поединков в ММА и во всех победил, при этом все победы были досрочными. У 30-летнего Грищенко до сегодняшнего поединка было пять побед в пяти боях. Это его первое поражение.

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