Малыхин стал чемпионом One FC, победив глухим нокаутом

Российский боец ММА Анатолий Малыхин победил белоруса Кирилла Грищенко на турнире One Championship: Bad Blood. Он стал временным чемпионом промоушена в тяжелом весе.

Поединок завершился уже во втором раунде. Малыхин отправил своего соперника в нокаут.

34-летний россиянин провел 10 поединков в ММА и во всех победил, при этом все победы были досрочными. У 30-летнего Грищенко до сегодняшнего поединка было пять побед в пяти боях. Это его первое поражение.