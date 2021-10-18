Шлеменко заявил о готовности провести бой с Минеевым

Российский боец ММА Александр Шлеменко готов провести бой с соотечественником Владимиром Минеевым.

«Почему нет? — сказал Шлеменко «СЭ». — Но маловероятно, что мы с ним подеремся. Если, конечно, будет предложение, то почему нет? Вопрос: когда, где, и на каких условиях. Конечно, это все обсуждаемо. А так если я сейчас начну вызывать: «Вова, давай я тебя жду. Я иду за тобой». Нет, конечно. Не в таком контексте».

17 октября в Сочи на Red-арене Александр Шлеменко победил Артура Гусейнова единогласным решением судей.

Днем ранее на той же арене Владимир Минеев успешно защитил титул AMC Fight Nights в среднем весе, техническим нокаутом выиграв у Магомеда Исмаилова.