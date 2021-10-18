Нганну: «Ган — хороший соперник, но не на уровне Джонса»
12:09
Чемпион UFC в тяжелом весе Франсис Нганну поделился ожиданиями от боя с Сирилом Ганом.
«Это хороший поединок. Я должен осознавать опасность каждого боя. Ган — хороший соперник, но не на уровне Джонса. Это два поединка на разном уровне, — приводит слова Нганну LowKickMMA. — Мне не будет дискомфортно из-за того, что я знаком с Сирилом. Поединок для меня — это в первую очередь работа. Возможно, некоторые воспринимают это по-другому, как личную проблему, но для меня это только работа».
Поединок Нганну и Гана пройдет 22 января на турнире UFC 270.
Дополнительная информация:
https://www.lowkickmma.com/francis-ngannou-ciryl-gane-is-a-good-fight-but-not-on-level-of-jon-jones/
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