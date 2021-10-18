Шлеменко открыт к реваншу с Гусейновым

Российский боец ММА Александр Шлеменко заявил, что согласится на повторный поединок с соотечественником Артуром Гусейновым.

«Ну, если он хочет, если он уверен в своих силах, то почему нет? — сказал Шлеменко «СЭ». — Я хочу драться, а когда и с кем в настоящий момент мне все равно».

Бой Шлеменко — Гусейнов продлился всю дистанцию, а его итогом стала победа Александра единогласным решением судей. Бойцы возглавили кард EFC 42, который прошел 17 октября в Сочи.