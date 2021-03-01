Исмаилов призвал Нурмагомедова помочь «Анжи»

Российский боец Магомед Исмаилов обратился к чемпиону UFC в легком весе Хабибу Нурмагомедову с просьбой оказать помощь футбольному клубу «Анжи».

Напомним, что из-за серьезных долгов клуб, ранее выступавший в РПЛ, с 2019 года играет в ПФЛ. Костяк команды составляют местные игроки в возрасте 20-21 года.

«Хабиб дело говорил, надо учиться. А теперь призываем Хабиба поддержать нашу команду, — сказал Исмаилов в Instagram. — Учиться-то мы будем, брат, а вот теперь поддержка нужна. Вся команда «Анжи» ждет от тебя поддержки, брат. Сейчас у команды нет серьёзных возможностей, но я знаю, ты из этого не исходишь. Ты сам был молодым, азартным, сам ждал поддержки — я помню, когда ты в ней нуждался, — и тебе её дали. Теперь твоя очередь, брат!».