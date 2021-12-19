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Симон нокаутировал Ассунсао, Феррейра проиграл Гамроту техническим нокаутом

05:00

В ночь с 18 на 19 декабря состоялся турнир UFC Fight Night 199.

В главном карде американец Рики Симон нокаутировал бразильца Рафаэля Ассунсао во втором раунде.

Поляк Матеуш Гамрот выиграл у бразильца Карлоса Диего Феррейры техническим нокаутом во втором раунде.

В андеркарде австралиец Джастин Тафа нокаутировал американца Харри Хансакера в первом раунде.

Канадец Чарльз Жорден выиграл у американца Андре Эвелла единогласным решением судей (30-26, 30-27, 29-27).

В главном поединке UFC Fight Night 199 Деррик Льюис нокаутировал Криса Докоса.

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Иван Торопцев все материалы автора
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