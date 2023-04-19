Янькова объяснила, почему сравнивает свою соперницу с Конором Макгрегором

Россиянка Анастасия Янькова поделилась мнением о предстоящем поединке с 18-летней турчанкой Сюденюр Бостанжи.

«Забраться к другому в голову, устроить там, что тебе нужно, и потом уже выходить на подготовленную почву. В кикбоксинге, наверное, не так это развито, но я думаю, что она (соперница) тоже интересуется, смотрит бои и решила чуть-чуть тоже включить такого маленького Конора. Это здорово, на самом деле, что спортсмены понимают, что нужно продавать билеты, увеличивать свой медийный вес. Она (Бостанжи) старается, это круто, и респект ей в первую очередь. Этот респект я к ней испытываю как к спортсменке, которая выиграла восемь раз чемпионат своей страны. Но этот респект не помешает мне ее победить. Я в дзене, потому что я на своем месте, я делаю то, что люблю», — цитирует Янькову РЕН ТВ.

Янькова и Бостанжи встретятся в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ» 21 апреля. Все поединки пройдут во Дворце гимнастики Ирины Винер. Телеканал РЕН ТВ покажет главные бои в прямом эфире. В главном поединке сойдутся Александр Шлеменко и Ясуби Эномото.