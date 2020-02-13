Шлеменко рассказал, с кем хотел бы провести дебютный бой в UFC

Российский боец смешанного стиля, экс-чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко рассказал о возможном подписании контракта с UFC и о желаемом сопернике для дебюта в организации.

— Они ведутся. — цитирует Шлеменко RT. — Совсем недавно у меня завершился период эксклюзивных переговоров с Bellator. 19 января оказался полностью свободен. С этого момента мой менеджер Алексей Жернаков начал общаться с UFC. Сейчас выстраиваем диалог, дальше будет видно

Желаемый соперник? Адесанья. Это был бы идеальный вариант. В целом, мне всё равно. Но если говорить о том, с кем хотел бы сразиться в октагоне, на ум приходит Бруно Силва. Мы с ним встречались в 2018 году, я проиграл. Но на мой взгляд, там была оплошность рефери. Хотел бы провести с ним реванш именно в UFC. Но дело в том, что сейчас он дисквалифицирован за допинг на два года.

Разница между Bellator и UFC? Нет. Я бился с Гегардом Мусаси, который входил в пятерку сильнейших средневесов UFC, недавно сражался с Дэвидом Бранчом — ещё одним представителем топ-15 рейтинга. В обоих боях смотрелся довольно неплохо.

В активе 35-летнего россиянина 59 побед, 13 поражений, еще один бой был признан несостоявшимся.