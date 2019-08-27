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Шлеменко рассказал, кому симпатизирует в поединке Нурмагомедов — Порье

09:15
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Экс-чемпион Bellator Александо Шлеменко в интервью «СЭ» объяснил, почему в поединке чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова и Дастина Порье, его симпатии будут на стороне россиянина.

— На чьей стороне будут ваши симпатии?

— Конечно, на стороне Хабиба, так как он — наш боец. При этом, борцы для меня всегда были противоположным лагерем, я же сам — ударник. Мы всегда были конкурентами. Но так как Хабиб из России, тут даже не обсуждается. Тем более, что я Порье никогда не встречал и не следил за его карьерой. Помню только один его бой — когда он проиграл Конору Макгрегору. (Михаил Потапов)

Полностью интервью Шлеменко здесь

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