Арман Царукян: «Рекламировал бы алкоголь? Смотря сколько заплатят»
Арман Царукян ответил на вопрос, стал бы рекламировать алкоголь
Боец легкого веса UFC Арман Царукян в ходе интервью Youtube-каналу «Heroes MMA Podcast» допустил, что мог бы поучаствовать в рекламе алкоголя.
— Есть что-то, что бы ты не стал рекламировать ни в коем случае? Алкоголь, например.
— Смотря сколько заплатят.
— А вот Джастин Гэтжи рекламирует презервативы. На презервативы согласился бы? Ну причем, там хороший чек.
— Все зависит от предложения, почему нет. Лучше в презервативах, чем без. Пускай предохраняются.
25 июня Царукян проиграл Матеушу Гамроту единогласным решением на UFC Vegas.
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