Арман Царукян: «Рекламировал бы алкоголь? Смотря сколько заплатят»

Арман Царукян ответил на вопрос, стал бы рекламировать алкоголь

Боец легкого веса UFC Арман Царукян в ходе интервью Youtube-каналу «Heroes MMA Podcast» допустил, что мог бы поучаствовать в рекламе алкоголя.

— Есть что-то, что бы ты не стал рекламировать ни в коем случае? Алкоголь, например.

— Смотря сколько заплатят.

— А вот Джастин Гэтжи рекламирует презервативы. На презервативы согласился бы? Ну причем, там хороший чек.

— Все зависит от предложения, почему нет. Лучше в презервативах, чем без. Пускай предохраняются.

25 июня Царукян проиграл Матеушу Гамроту единогласным решением на UFC Vegas.