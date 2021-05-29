Шлеменко проведет бой против Карвальо

Российский боец Александр Шлеменко проведет поединок против бразильца Рафаэля Карвальо, информирует ТАСС со ссылкой на организаторов поединка. Дата боя будет объявлена в ближайшее время. Однако, как отмечается он планируется в июле.

«Бой состоится. Дата будет объявлена в ближайшее время», — говорится в сообщении.

Бразилец в последнем поединке раздельным решением судей уступил американцу Лоренцу Ларкину. На этот бой Карвальо вышел на коротком уведомлении. Шлеменко в последнем поединке победил бразильца Марсио Сантоса на турнире AMC Fight Nights во Владивостоке.

В активе 37-летнего Шлеменко 59 побед и 13 поражений в ММА, еще один бой был признан несостоявшимся. На счету 34-летнего Карвальо 16 побед и шесть поражений.