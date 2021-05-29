Результаты турнира ACA 123: Кошкин брутально нокаутировал Бутенко

28 мая в Москве состоялся турнир ACA 123, где в главном событии вечера российский боец Андрей Кошкин нокаутировал украинца Александра Бутенко во втором раунде. Удар оказался настолько мощным, что у оппонента Кошкина вылетела капа.

В со-главном событии боец из Казахстана Георгий Кичигин одолел бразильца Элиаса Сильверио раздельным решением судей, тем самым закрыв поражение от Гаджимурада Хирамагомедова.

С полными результатами турнира вы можете ознакомиться ниже.

Основной кард:

Андрей Кошкин победил Александра Бутенко нокаутом во втором раунде

Георгий Кичигин победил Элиаса Сильверио раздельным решением судей

Александр Матмуратов победил Алексея Полпудникова раздельным решением судей

Артур Астахов победил Илью Щеглова нокаутом во втором раунде

Арен Акопян победил Руана Перейру удушающим приемом в первом раунде

Предварительный кард:

Павел Витрук победил Дилено Лопеса единогласным решением судей

Рене Пессоа победил Алексея Ефремова нокаутом в третьем раунде

Родриго Прайа победил Игоря Жиркова раздельным решением судей

Станислав Власенко победил Кристиана Бринзана единогласным решением судей

Жозиэл Сильва победил Михаила Погодина удушающим приемом в первом раунде

Леонардо Лимбергер победил Александра Педусона удушающим приемом в третьем раунде

Михаил Долгов победил Клебера Соузу единогласным решением судей

Жоробек Тешебаев победил Михаила Балакирева единогласным решением судей