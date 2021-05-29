Артем Лобов: «С Конором обмениваемся мемами»

Российско-ирландский боец ММА Артем Лобов рассказал «СЭ» о своих нынешних отношениях с экс-чемпионом UFC в полулегком и легком весах Конором Макгрегором. Раньше они вместе тренировались.

— Когда в последний раз переписывались с Конором, или лично виделись, или общались по телефону?

— По телефону давненько не разговаривали. Только когда бой у него был. А списываемся регулярно. Мемы какие-нибудь пересылаем друг другу, шутки, просто угораем. Ничего особо серьезного, так, по-дружески.

— Какие мемы любит присылать Конор? Есть пример?

— Ну, мы разное друг другу скидываем. Увидим что-то смешное, или у нас в жизни была похожая на мем ситуация — вспоминаем ее, можем посмеяться. Или зачастую нас отмечают, всплывают видео из прошлого, вспоминаем: «Было дело, весело было».

Лобов проведет ближайший бой 24 июля — он сразится на голых кулаках с украинским боксером Денисом Беринчиком на турнире лиги Mahatch. Макгрегор выступит 10 июля — он подерется с Дастином Порье в главном бою шоу UFC 264.

(Илья Андреев)