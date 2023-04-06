Шлеменко — о конфликте вокруг Святого озера: «Кто-то хочет разжечь вражду»

Российский боец Александр Шлеменко (61-15) прокомментировал в интервью Александру Лютикову скандал со строительством мечети в Москве.

«Сейчас как минимум не то время, чтобы устраивать межрелигиозную вражду, — сказал Шлеменко. — Нам то и в мирное время нежелательно выяснять отношения, а сейчас тем более. И вообще я считаю, что нужно определить, откуда это все пошло. Кто является первоисточником? Есть ли вообще какой-то план этого строительства? Тема выглядит так, будто кто-то хочет специально разжечь вражду. Выбрано место, как будто бы специально — святое православное озеро, мечеть на шестьдесят тысяч человек. И вообще у нас в законодательстве есть механизмы решения подобного рода вопросов».