Чемпион Bellator Немков сообщил, что отказался от контракта с UFC
Чемпион Bellator в полутяжелом весе, россиянин Вадим Немков заявил, что отказался от заключения соглашения с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC).
«Было ли предложение от UFC? Было примерное понимание. Они предложили кое-что, но это меньше, чем в Bellator. Мы поговорили с командой, с Федором [Емельяненко] и решили остаться», — цитирует Немкова ТАСС.
В прошлом году боец победителем Гран-при Bellator в полутяжелом весе. Всего на счету 30-летнего спортсмена 19 побед и 2 поражения.
Ближайший поединок Немков проведет против кубинца Йоэля Ромеро 17 июня в США.
Источник: https://tass.ru/sport/17462241
Новости