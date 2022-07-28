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Сегодня, 10:32

Шлеменко посоветовал Льюису остерегаться после грубого оскорбления России

Владислав Флегонтов
Корреспондент
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Бывший чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко высказался о заявлении Деррика Льюиса.

Ранее Льюис перед боем с Сергеем Павловичем оскорбил Россию.

«Он не осознает то, что говорит. Это от небольшого ума. Может, он это сказал и для привлечения внимания. Сложно сказать, что у него с головой. Нужно проверять. Думаю, ему кто-нибудь другой предъявит за это. Сейчас ему стоит остерегаться встреч с русскими ребятами. И это же тот Льюис, который с Волковым дрался? Тогда не стоит серьезно воспринимать его слова», — сказал Шлеменко «СЭ».

Деррик Льюис. Боец UFC Деррик Льюис грубо оскорбил Россию перед боем с Сергеем Павловичем

Александр Шлеменко
Деррик Льюис
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