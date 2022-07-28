Бывший чемпион легчайшего веса Ти Джей Диллашоу (17-4) считает, что, как бы ни сложился бой с Петром Яном (16-3), Шон О'Мэлли (15-1) все равно будет в выигрыше.

«Я удивлен, что Шон не побил никого из топ-10 и получил такого бойца, как Ян, — сказал Диллашоу в интервью The MMA Hour. — Тем не менее он проделал большую работу по продвижению своего имени. Он делает то, что многие из нас не хотят делать. Он персонаж. У него есть YouTube-канал, Twitch и тому подобное.

Он привлекает внимание, но я не уверен, что драться с Яном — это хорошая для него идея. Может быть, он докажет нам, что мы ошибались. Для него это беспроигрышный вариант. Если он проиграет Яну, то он проиграет первому номеру в мире. Как бы ни сложился бой, его акции вырастут».

О'Мэлли и Ян проведут бой 22 октября на турнире UFC 280 в Абу-Даби (ОАЭ).