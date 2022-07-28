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Сегодня, 10:24

Шон О'Мэлли — о Петре Яне: «Я никогда не дрался с бойцом такого высокого класса»

Шон О'Мэлли надеется нокаутировать Петра Яна
Давид Хачатрян
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13-й номер рейтинга UFC в легчайшем весе Шон О'Мэлли (15-1) уверен, что нокаутировать бывшего чемпиона легчайшего веса Петра Яна (16-3) будет нелегко.

«Я хочу нокаутировать оппонента каждый раз, когда выхожу в клетку, — сказал О'Мэлли в интервью The MMA Hour. — Но я никогда не дрался с бойцом такого высокого уровня, как Петр. Педро, наверное, был бойцом высокого уровня, но далеко не таким, как Ян. Думаю, Петра будет очень-очень сложно нокаутировать. Но если кто и сможет потушить ему свет, так это я».

Бой О'Мэлли и Яна состоится 22 октября на турнире UFC 280, который пройдет в Абу-Даби (ОАЭ).

Петр Ян
Шон О`Мэлли
UFC
ММА
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