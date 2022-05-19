Шлеменко отреагировал на желание Хабиба организовать ему бой-реванш с Ломбардом

Экс-чемпион Bellator в среднем весе россиянин Александр Шлеменко ответил владельцу лиги Eagle FC Хабибу Нурмагомедову, что ему тоже интересно провести повторный бой с Гектором Ломбардом.

«Мне это тоже интересно», — ответил Шлеменко Нурмагомедову в соцсетях.

В их первом поединке, который состоялся в октябре 2010 года на турнире Bellator 34, победу единогласным решением судей одержал Ломбард.

У Шлеменко остался один бой по контракту с промоушеном Нурмагомедова.