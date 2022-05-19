Непобежденный экс-чемпион UFC в легком весе, ныне владелец промоушена Eagle FC Хабиб Нурмагомедов объяснил, почему ему интересно организовать поединок между Гектором Ломбардом и Александром Шлеменко.

«Я думаю, мне более интересен другой бой, не с Тайроном Вудли, — сказал Нурмагомедов на пресс-конференции Eagle FC. — Мне интересен бой Гектор Ломбард против Александра Шлеменко. У Шлеменко есть контракт с нами, и у него остался один бой по контракту с Eagle FC. У них уже был бой, кажется, 10 лет назад. Это был бой за титул Bellator в среднем весе. Они были одними из лучших средневесов мира. Для меня, как для фаната ММА, бой Ломбард — Шлеменко будет очень интересен».

Первый поединок между Ломбардом и Шлеменко состоялся в октябре 2010 года на турнире Bellator 34. Тогда победу единогласным решением судей одержал Ломбард.

44-летний Ломбард проведет следующий бой на турнире Eagle FC 47, который состоится в ночь на 21 мая в Майами. Соперник — бразилец Тиаго Силва.