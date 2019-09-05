Шлеменко объяснил, почему россияне должны болеть за Нурмагомедова

Боец ММА Александр Шлеменко рассказал, почему россияне должны болеть за Хабиба Нурмагомедова в поединке с Дастином Порье. Его слова процитировал отец и тренер Хабиба Абдулманап Нурмагомедов.

Бой за титул чемпиона UFC в легком весе между временным чемпионом Дастином Порье и россиянином Хабибом Нурмагомедовым пройдет в субботу, 7 сентября, в Абу-Даби. Ожидается, что бойцы выйдут в октагон в районе 23.00.

— Я болею за Хабиба, поскольку он мне намного ближе, чем Порье, — приводит Абдулманап Нурмагомедов слова Шлеменко в своем Instagram. — Мы можем друг с другом ссориться, можем друг друга ненавидеть, но это и нужно нашим врагам. Мы с Хабибом разговариваем на одном языке, на русском. Мы друг друга понимаем. А что Порье? Я его в глаза ни разу не видел, зачем он мне нужен?

Я не живу по такому принципу, по которому в России живут очень многие: корова у соседа сдохла, а я порадовался. Мне такой принцип не подходит. Хабиб — мой сосед, а Порье мне не сосед. Мы должны друг друга поддерживать. Это тяжело внушить, объяснить людям, но надо попытаться это сделать. По-крайней мере на своем примере я это делаю.