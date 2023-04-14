Габдуллин заявил, что готов предложить Минакову выступить на следующем турнире Ural FC

Глава промоутерской компании Ural FC Радмир Габдуллин заявил, что готов предложить в своем промоушене бой экс-чемпиону Bellator, российскому тяжеловесу Виталию Минакову.

«Мы сейчас планируем провести турнир в летние месяцы и каждый день работаем над выстраиванием календаря. К концу апреля определимся с датой и локацией третьего турнира. Если Виталий Минаков готов выступить в России, то наша компания с удовольствием предложит ему такую возможность. Я всегда рад видеть наших российских тяжеловесов в Ural FC, тем более у Виталия большой опыт выступлений на международных аренах. Если он согласится подраться, то я бы сделал ему бой международного формата. Он давным-давно заслужил тот статус и репутацию, которая пригодится любой российской лиге», — приводит слова Габдуллина MMA.Metaratings.ru.

Ранее Минаков заявлял, что готов выступить на российском турнире, если ему поступит достойное предложение.