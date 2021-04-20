Российский боец MMA Александр Шлеменко отреагировал на новость о том, что Федор Емельяненко, выступающий в MMA-промоушене Bellator, исключен из рейтинга тяжеловесов организации.

«У Bellator всегда были двойные стандарты. Федор Емельяненко намного заслуженнее, чем кто-либо другой в этой организации. Если я не ошибаюсь, то в последнем рейтинге он был ниже своего ученика Валентина Молдавского. Это же неправильно! Как можно Федора поставить ниже Молдавского? Из-за этого, наверное, Федора и убрали из рейтинга, чтобы не было вот таких непонятных вещей. Мне кажется, это главная причина», — сказал Шлеменко «СЭ

Чемпионом Bellator в тяжелом весе является Райан Бейдер. Первые три строчки в рейтинге тяжеловесов занимают Тимоти Джонсон, Чик Конго и Валентин Молдавский.

(Владислав Флегонтов)