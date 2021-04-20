Федор Емельяненко исключен из рейтинга Bellator

Российский боец Федор Емельяненко выпал из рейтинга тяжеловесов Bellator. Ранее 44-летний спортсмен располагался на пятом месте, однако теперь его не т в первой десятке.

Первые три места в тяжелом весе занимают Тимоти Джонсон, Чик Конго и Валентин Молдавский. Чемпионом Bellator в тяжелом весе является Райан Бейдер.

В рейтинге вне зависимости от весовой категории россиянин Вадим Немков занимает второе место, уступая только чемпиону Bellator в двух весовых категориях Патрисиу Питбулю Фрейре.

?Последний поединок Емельяненко провел в декабре 2019 года, нокаутировав американца Куинтона Джексона на турнире Bellator в Японии. Всего на счету россиянина 39 побед и шесть поражений, еще один бой был признан несостоявшимся.