Федор Емельяненко исключен из рейтинга Bellator
10:32
Российский боец Федор Емельяненко выпал из рейтинга тяжеловесов Bellator. Ранее 44-летний спортсмен располагался на пятом месте, однако теперь его не т в первой десятке.
Первые три места в тяжелом весе занимают Тимоти Джонсон, Чик Конго и Валентин Молдавский. Чемпионом Bellator в тяжелом весе является Райан Бейдер.
В рейтинге вне зависимости от весовой категории россиянин Вадим Немков занимает второе место, уступая только чемпиону Bellator в двух весовых категориях Патрисиу Питбулю Фрейре.
?Последний поединок Емельяненко провел в декабре 2019 года, нокаутировав американца Куинтона Джексона на турнире Bellator в Японии. Всего на счету россиянина 39 побед и шесть поражений, еще один бой был признан несостоявшимся.
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