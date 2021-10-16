Артур Гусейнов: «Я бы Шлеменко докинул даже 3 кг - без штрафов и желтой карточки»

Боец ММА Артур Гусейнов ответит на вопрос о том, что ему мешало приехать в Сочи за два дня до взвешивания перед боем с Александром Шлеменко.

«Почему приехал не за два дня до взвешивания? Не хочу говорить, — сказал Гусейнов «СЭ». — Билеты и другие моменты есть. Если у него такое случилось бы, я бы ему и три килограмма докинул бы — без штрафов и жёлтой карточки. Все было бы четко. Бывало такое, что соперники на 8 кг тяжелее меня, и я на это глаза закрывал. Мы же спортсмены и воины, и мы воевать должны. Мы же в фильмах не сминаемся».

Гусейнов и Шлеменко возглавят турнир EFC 42, который состоится в воскресенье, 17 октября, в Сочи. На церемонии взвешивания между бойцами случилась потасовка.