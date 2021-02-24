Александр Шлеменко прокомментировал победу своего ученика — Андрея Корешкова — в бою с бразильцем Адриано Мартинсом на турнире АМС Fight Nights, который прошел во вторник в Красной Поляне. Корешков выиграл болевым приемом в первом раунде. При этом он во время поединка получил травму ноги.

«Заставлять продолжать драться [если бы бой не закончился в первом раунде], я бы не стал, конечно, — сказал Шлеменко. — Да Андрея и не пришлось бы заставлять, продолжал бы. У нас, как говорится, это в крови. Воспитательный момент школы «Шторм». Хоть что ты им говори, всегда смотрят на личный пример. Я бы продолжал. Потерял ногу — продолжай. Потерял руку — продолжай. Он бы меня не спрашивал».

(Илья Андреев)