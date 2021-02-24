Валентина Шевченко проведет защиту титула в бою против Джессики Андраде
20:01
Чемпионка UFC в наилегчайшем весе Валентина Шевченко проведет защиту титула в бою против первого номера дивизиона Джессики Андраде. Бой стоится на турнире UFC 261 24 апреля, сообщает ESPN.
32-летняя Шевченко на UFC 255 провела успешную защиту титула, победив Дженнифер Майю. На ее счету 20 побед при 3 поражениях.
29-летняя Андраде в последнем бою нокаутировала Кэтлин Чукагян. За плечами Джессики 21 победа и 8 поражений.
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