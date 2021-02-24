Валентина Шевченко проведет защиту титула в бою против Джессики Андраде

Чемпионка UFC в наилегчайшем весе Валентина Шевченко проведет защиту титула в бою против первого номера дивизиона Джессики Андраде. Бой стоится на турнире UFC 261 24 апреля, сообщает ESPN.

The Bullet is back!



Valentina Shevchenko will defend her flyweight title against Jessica Andrade at UFC 261 on April 24, Dana White told @bokamotoESPN. pic.twitter.com/UvULhMEkXj — ESPN MMA (@espnmma) February 24, 2021

32-летняя Шевченко на UFC 255 провела успешную защиту титула, победив Дженнифер Майю. На ее счету 20 побед при 3 поражениях.

29-летняя Андраде в последнем бою нокаутировала Кэтлин Чукагян. За плечами Джессики 21 победа и 8 поражений.