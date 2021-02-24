Андрей Корешков: «Бразилец использовал грязный, хитрый прием. Конечно, это раздражало»

Российский боец Андрей Корешков высказался насчет того, что его соперник на турнире АМС Fight Nights бразилец Адриано Родригес провалил взвешивание. Бой состоялся во вторник в Красной Поляне. Корешков победил болевым приемом в первом раунде.

«Конечно, это сильно раздражало, — сказал Корешков. — Очень не нравится этот непрофессиональный подход. Это неуважение. Хитрый, грязный прием, когда ты хочешь выйти на бой максимально тяжелым. Я не думаю, что он смог бы выйти на бой с таким весом, если бы скинул до 77 кг. Я наказал его? Не сказал бы, что наказал. Наказал бы, если бы нокаутировал».

Ранее сообщалось, что если бы Родригес в день боя показал на весах больше 87 кг, поединок мог бы не состояться. Бразилец показал 86,1 кг. По словам Корешкова, он бы вышел на бой в любом случае.

«Я был готов выйти и с его перевесом, — отметил российский боец. — Мы думали отказаться от боя, потому что большие риски. С другой стороны прекрасно понимаю организаторов, которые долго продвигали бой. Афиша через меня. И слиться с боя из-за того, что соперник не сделал вес — это, конечно, не по-нашему. Приехало очень много народа из Омска, такая группа поддержки серьезная была. Я не мог не выйти». (Илья Андреев)