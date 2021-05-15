Шлеменко дал прогноз на гипотетический бой Хабиба против Чимаева

Российский средневес Александр Шлеменко порассуждал на тему гипотетического противостояния между Хабибом Нурмагомедовым и Хамзатом Чимаевым в полусреднем весе. В частности, Шлеменко уверен, что победителем вышел бы экс-чемпион UFC в легком весе.

«Я бы на Хабиба поставил, — сказал Шлеменко в интервью «СЭ». — Ну смотрите, тут даже на бумаге если смотреть, Хамзат чемпион чего? У него есть чемпионские титулы? Хабиб — он неоспоримый чемпион UFC, лучший боец pound-for-pound, и на кого, конечно же, я поставлю? Конечно, на Хабиба. Потому что этот человек доказал своим делом, своими боями и стабильностью, что он готов драться и побеждать любого бойца. А Хамзат Чимаев это не доказал. У него была такая возможность, ему же дали этого англичанина [Леон Эдвардс — 3-й номер полусредневесов UFC — Прим. «СЭ"]. Но мы все знаем, чем это все закончилось? Что тут можно пожелать? Пожелать наконец-то выздороветь. Здоровья ему побольше, чтобы сначала себя проявил, а потом делал такие выводы и заявления».

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Хабиб официально завершил карьеру после победы над Джастином Гэтжи в октябре прошлого года. На счету уроженца Дагестана 29 побед и 0 поражений.

У Чимаева 9 побед и 0 поражений в ММА. В UFC боец из Швеции чеченского происхождения провел 3 боя — все 3 выиграл досрочно.