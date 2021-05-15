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Шлеменко: «Чимаев больше похож на проект UFC, чем Хабиб»

12:30
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Экс-чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко не согласен с тем, что Хабиб Нурмагомедов являлся проектом UFC. По мнению Шторма, Хамзат Чимаев больше похож на «проект», чем непобежденный бывший чемпион UFC в легком весе.

«Чимаев больше похож на проект UFC, чем Хабиб, по крайней мере. За него постоянно говорит [Дана Уайт], чуть ли не уговаривает продолжить карьеру. Мы же все видим, что так и происходит. Из-за этого огромное-огромное к нему... Ну, если Дана Уайт говорит, что он [Чимаев] особенный, то, конечно же, люди начинают следить и ждать, когда же он покажет. Но другой вопрос: сможет ли он это показать? Вот и все», — сказал Шлеменко в интервью «СЭ».

В среду в ходе прямого эфира в Instagram Рамзан Кадыров назвал Нурмагомедова проектом UFC. К диалогу в комментариях подключился Чимаев, заявив, что он и «Хабиба порвет».

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