Известный дрессировщик Эдгард Запашный, находящийся в дружеских отношениях с бойцом Федором Емельяненко, прокомментировал в интервью «СЭ» конфликт спортсмена с его братом Александром Емельяненко.

— Вы сказали, что вот мужики подрались, дали друг другу леща, а потом посидели и помирились. Почему тогда братья Емельяненко никак не могут помириться?

— Я знаю очень много деталей про ссору братьев. Знаю, насколько болезненно это для них обоих и как они переживают. Но это как раз тот случай, когда надо, чтобы они сами разобрались. Не надо кому-то что-то советовать через прессу. Это два сильно любящих друг друга человека, но при этом они очень принципиальны. Надеюсь, я когда-то стану свидетелем примирения двух братьев. У меня самого есть брат, поэтому я понимаю, что такое в жизни не должно происходить.

(Владислав Флегонтов, Данил Алешин)