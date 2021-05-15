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Запашный — о ссоре братьев Емельяненко: «Это два сильно любящих друг друга человека»

12:30

Известный дрессировщик Эдгард Запашный, находящийся в дружеских отношениях с бойцом Федором Емельяненко, прокомментировал в интервью «СЭ» конфликт спортсмена с его братом Александром Емельяненко.

Эдгард Запашный.«Первая мысль: вот так выглядит смерть водолаза... У меня было полторы руки!» Запашный — о своих боях, ссоре братьев Емельяненко и фанатах

— Вы сказали, что вот мужики подрались, дали друг другу леща, а потом посидели и помирились. Почему тогда братья Емельяненко никак не могут помириться?

— Я знаю очень много деталей про ссору братьев. Знаю, насколько болезненно это для них обоих и как они переживают. Но это как раз тот случай, когда надо, чтобы они сами разобрались. Не надо кому-то что-то советовать через прессу. Это два сильно любящих друг друга человека, но при этом они очень принципиальны. Надеюсь, я когда-то стану свидетелем примирения двух братьев. У меня самого есть брат, поэтому я понимаю, что такое в жизни не должно происходить.

(Владислав Флегонтов, Данил Алешин)

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