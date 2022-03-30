«Я иду ва-банк». Бернс рассказал, почему согласился на бой с Чимаевым

Второй номер рейтинга UFC в полусреднем весе Гилберт Бернс (20-4) сказал, что победа над Хамзатом Чимаевым (10-0) позволит ему подраться за титул. В случае поражения, считает бразилец, он сильно опустится в рейтинге UFC.

«Риск очень велик, но награда не менее велика, — сказал Бернс в интервью The Underground. — К нашему бою очень большой интерес. Дана сказал, что победитель боя может подраться за титул. Поэтому мне нужно сразиться с этим парнем.

Хамзат очень сложный соперник. Он голоден. Если бы я отказался драться с ним и принял бой с другим бойцом, то, знаешь... В случае неубедительной победы мне не видать титульного боя.

Сейчас я иду ва-банк. Если я выиграю, то получу бой за титул. Если проиграю, то придется провести еще несколько боев, прежде чем получу еще один шанс. Поражение откинет меня назад. Но мне все равно".

Бернс подерется с Чимаевым 10 апреля на турнире UFC 273 в Джексонвилле, Флорида. Бой пройдет в полусреднем весе.