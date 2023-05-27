Гаджиев считает, что Томпсон вырубит Александра Емельяненко одним ударом

Президент лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев заявил, что Александру Емельяненко после победы над Евгением Ершовым не следует давать бой против Оли Томпсона, нокаутировавшего Алексея Олейника.

«Хоть Томпсон и взрослый, но он человек, который занимается спортом. Он — подкаченный и физически сильный. Вышел и пробил Олейника, который не подарок. Саню, он, конечно, пробьет. Не то, что с трех, как Леху, а с одного удара. Все закончится моментально. Нет, Саше нужно другие вопросы решать. Нужно приходить в себя. Давайте абстрагируемся от результата. Слава богу, что он такой, в поединке бойца и блогера выиграл боец. Для нас это хорошо. Но мы же видим, что у него проблемы с вестибулярным аппаратом. Если он попадет в нормальную колею, начнет системно бегать кроссы, тренировать мозжечок, Саня еще может», — приводит слова Гаджиева MMA.Metaratings.ru.

Емельяненко победил Ершова болевым приемом на руку во втором раунде. Бойцы возглавили турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который проходил 26 мая в Москве.