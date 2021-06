Бывший чемпион UFC Эванс возвращается в смешанные единоборства

Бывший чемпион UFC в полутяжелом весе Рашад Эванс возвращается в смешанные единоборства и может подраться против Логана Пола или экс-чемпиона мира в четырех весовых категориях Роя Джонса, сообщает журналист ESPN Бретт Окамото.

«По словам менеджера Али Абдель-Азиза, Эванс выходит с пенсии. Переговоры о его возвращении уже ведутся. Неудивительно, учитывая атмосферу боевых видов спорта. Его целями являются Логан Пол или Рой Джонс», – написал в Twitter Окамото.

Последний раз Эванс выходил в октагон летом 2018 года, уступив нокаутом Энтони Смиту на UFC 225. После этого 41-летний американец закончил карьеру на серии из пяти поражений подряд.

Rashad Evans (@SugaRashadEvans) is coming out of retirement, per his manager Ali Abdelaziz (@AliAbdelaziz00). Discussions are already underway for his return. Not surprising, considering the climate of combat sports right now. Targeted opponents include Logan Paul and Roy Jones.