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Бывший чемпион UFC Эванс возвращается в смешанные единоборства

14:11
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Бывший чемпион UFC в полутяжелом весе Рашад Эванс возвращается в смешанные единоборства и может подраться против Логана Пола или экс-чемпиона мира в четырех весовых категориях Роя Джонса, сообщает журналист ESPN Бретт Окамото.

«По словам менеджера Али Абдель-Азиза, Эванс выходит с пенсии. Переговоры о его возвращении уже ведутся. Неудивительно, учитывая атмосферу боевых видов спорта. Его целями являются Логан Пол или Рой Джонс», – написал в Twitter Окамото.

Последний раз Эванс выходил в октагон летом 2018 года, уступив нокаутом Энтони Смиту на UFC 225. После этого 41-летний американец закончил карьеру на серии из пяти поражений подряд.

 

 

Дополнительная информация:

https://twitter.com/bokamotoESPN/status/1406093156270051328

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