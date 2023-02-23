Шамиль Гамзатов: «Хилл — не соперник Анкалаеву»

Российский боец полутяжелого веса Шамиль Гамзатов прокомментировал последний поединок Магомеда Анкалаева.

«Про Анкалаева многое подмечать не стоит, потому что сам соперник сказал: «Отдайте ему пояс». Блахович знал, что проиграл. Хоть он и говорил другое через два дня. Кто знает? Может ему организаторы из UFC посоветовали так сказать. Он чувствовал, что проиграл. Тем более проиграл Блахович не близко. Многие говорят, что встреча была близкой, но что Ян сделал по большому счету? Лоу-кики пару раз пробил? По таким моментам не судят об общей картине боя. Как оказалось, Магомед спокойно мог переводить соперника и просто сверху избивать все пять раундов.

Хилл — не соперник Анкалаеву. Если Магомед правильно составит план на бой, выйдет и начнется бороться, Хилл ему точно не соперник. Тем более я знаю силу и навыки Анкалаева. Джамал просто большой, неудобный и скоростной. Это его главные качества», — цитирует Гамзатова Metaratings.ru.

Поединок между Анкалаевым и Яном Блаховичем завершился вничью. В итоге титул UFC выиграл Джамал Хилл, одержавший победу над Гловером Тейшейрой.