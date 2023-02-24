Алиев перед дебютом в UFC: «С Алвесом можем и в стойке зарубиться»

Непобежденный таджикский легковес UFC Нурулло Алиев высказался о предстоящем противостоянии против бразильца Рафаэля Алвеса.

«Можем и в стойке зарубиться, — сказал Алиев «СЭ». — Побороться тоже можем. Он и в стойке хорош, и в партере тоже. Во время боя будет ясно, что и как нужно сделать».

«Любой соперник представляет угрозу. Алвес — опытный боец. Выйдем в клетку и покажем хороший бой. Буду ли бороться? Посмотрим».

Алиев и Алвес подерутся на турнире UFC Fight Night 220, который пройдет в ночь на 26 февраля в Лас-Вегасе.

На счету Алиева в ММА 8 побед и 0 поражений.