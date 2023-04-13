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Сегодня, 11:07

Шаблий считает, что Коста будет удобным соперником для Чимаева

Алина Савинова
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Российский легковес Bellator Александр Шаблий поделился мыслями о потенциальном поединке между бразильцем Пауло Костой и шведским бойцом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым.

«Если такой бой состоится, то Коста будет удобным соперником для Чимаева. Коста — нестабильный, он уже дважды проигрывал в UFC: Исраэлю Адесанье и Марвину Веттори. Думаю, Хамзату было бы даже сложнее драться против Веттори, а ведь он уже побеждал бразильца. Коста — откровенный ударник, не борется. Думаю, Чимаев решит просто перевести его, измотать в борьбе и попытаться финишировать в партере. К тому же, Коста очень редко дерется — последние четыре года он проводит по одному бою в год. Непонятно, в какой форме он выйдет на бой с Хамзатом», — цитирует Шаблия Metaratings.ru.

Ранее появилась информация о том, что Коста и Чимаев могут провести поединок 21 октября 2023 года на турнире UFC 294 в Абу-Даби.

На счету шведского бойца 12 побед и ни одного поражения. Бразилец за свою профессиональную карьеру в ММА одержал 14 побед и потерпел два поражения.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/shablii-kosta-budet-udobnym-sopernikom-dlya-chimaeva-242938/?utm_source=web.telegram.org&utm_medium=referral&utm_campaign=web.telegram.org&utm_referrer=web.telegram.org
Хамзат Чимаев
ММА
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