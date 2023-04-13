Анатолий Малыхин открыл зал в Таиланде: «Мы строим мост между Азией, Сибирью и Россией»

Чемпион ONE Championship в полутяжелом весе и временный чемпион промоушена в тяжелом Анатолий Малыхин (12-0) сообщил, что открыл свой зал в Таиланде.

Спортсмен заявил, что хочет, чтобы бойцы из России приезжали в Таиланд для развития своих навыков.

«Мы открыли зал, чтобы построить мост между Азией, Сибирью и Россией, —? приводит слова Малыхина Sportskeeda. — Мы хотим, чтобы спортсмены из разных уголков России и их тренеры приезжали сюда, на Пхукет, чтобы учиться друг у друга, учиться у иностранных бойцов и обучать их, чтобы все могли совершенствоваться».

Малыхин подерется с чемпионом в тяжелом весе Арджаном Бхулларом (11-1) 15 июля на арене «Лумпхини» в Бангкоке, Таиланд.