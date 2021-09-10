Александр Емельяненко: «Мы с Федором даже на сборах жили в разных комнатах»

Российский боец ММА Александр Емельяненко рассказал «СЭ», что даже до ссоры редко общался со старшим братом Федором.

В пятницу исполнилось 15 лет с момента одного из лучших боев в карьере Александра — против Сергея Харитонова на турнире Pride. Емельяненко тогда победил техническим нокаутом.

«Они [Pride] делали небольшой фильм перед боем, перед выходом, чтобы интересно было, — отметил Емельяненко-младший. — Показывали, как я тренируюсь, как он тренируется. И там у Харитонова прицел на Федю, что следующий — Федя. Предыстория была ясна: сейчас он побьет меня, Александра, а следующий бой состоится с Федором, он побьет Федора и заберет пояс. Но этого не произошло.

Нет, меня это не задело. Просто было непонятно, почему он это делает. Нас в Pride всего трое человек русских было, было много других бойцов, с которыми можно было биться. Зачем? Тем более мы раньше дружили хорошо, он приезжал в Оскол на сборы, в Туле сборы проводил с Федором. Близкие отношения были между моей семьей и Харитоновым. А потом его понесло, он переобулся и стал ядом дышать в нашу сторону. Задевало ли его поведение Федора? Мы с ним не общались по поводу Харитонова. Мы вообще с Федором редко общались, он молчаливый. Вместе только тренировались. Даже на сборах жили в разных комнатах».