Шаблий объяснил, почему ProFC не проводит новые турниры

Финалист Гран-при Bellator Александр Шаблий высказался о новых турнирах организации ProFC.

«Пока занимаюсь своей личной карьерой. Не хватает времени, но у нас было очень много интересных боев. Один из самых интересных поединков была встреча Раисова и Владимира Егояна. Я сам предложил сделать этот бой», — сказал Шаблий MMA.Metaratings.ru.

Шаблий стал президентом ProFC в 2013 году, сменив на этом посту Алексея Яценко. Организация на данный момент провела 66 ивентов, последний из которых был в декабре 2019 года.

Последний поединок 30-летний россиянин провел в марте этого года. Тогда Александр победил азербайджанского спортсмена Тофика Мусаева.