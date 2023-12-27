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Шаблий объяснил, почему ProFC не проводит новые турниры

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Финалист Гран-при Bellator Александр Шаблий высказался о новых турнирах организации ProFC.

«Пока занимаюсь своей личной карьерой. Не хватает времени, но у нас было очень много интересных боев. Один из самых интересных поединков была встреча Раисова и Владимира Егояна. Я сам предложил сделать этот бой», — сказал Шаблий MMA.Metaratings.ru.

Шаблий стал президентом ProFC в 2013 году, сменив на этом посту Алексея Яценко. Организация на данный момент провела 66 ивентов, последний из которых был в декабре 2019 года.

Последний поединок 30-летний россиянин провел в марте этого года. Тогда Александр победил азербайджанского спортсмена Тофика Мусаева.

Источник: MMA.Metaratings.ru
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