Биберт Туменов: «Альберт сейчас спокойно победил бы Эдвардса»

Российский боец Биберт Туменов заявил, что его двоюродный брат Альберт победил Леона Эдвардса.

«Альберт был отравлен. Он дрался не в своих оптимальных кондициях. Если бы он вышел против Эдвардса сейчас, побороть бы Альберта Леон не смог и стойке мой брат спокойно бы победил. Он хорошо набрал в защите в последнее время», — приводит слова Туменова MMA.Metaratings.ru.

Бой Туменова и Эдвардса прошел 8 октября 2016 года и завершился победой британского спортсмена.

Сейчас Леон является действующим чемпионом UFC в полусреднем весе. Альберт выступает в ACB.